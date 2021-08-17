نادين نجيم تشعل غضب اللبنانيين بفيديو "الرقص بالبكيني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة اللبنانية نادين نجيم موجة من الغضب في لبنان، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص بالبكيني خلال حفل صاخب بإحدى الفلل.

واتهم لبنانيون الفنانة نجيم بـ"النفاق والكذب والرياء ومحاولة اللعب على العواطف"، إثر الحزن الذي يخيم على البلاد بعد انفجار خزان وقود بمنطقة عكار يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وأعاد الإعلامي اللبناني إيلي باسيل نشر الفيديو عبر حسابه على "أنستقرام"، وعلق عليه قائلاً: "بالوقت اللي أغلب الناس ولعان قلبها على يلّي صار بهالبلد… في ناس مولعتها بغير طريقة".



وتابع باسيل: "نادين نسيب نجيم قلبي، عكار جزء من لبنان والشهداء لبنانيّي أو لأن هالانفجار بعيد عن بيتك وما في مجال للاستثمار فيه…المفروض نلمّ حالنا أقلّه اليوم بس!!".

لكن إيلي عاد وحذف الفيديو، وكتب: "للأسف لما نزلت بوست نادين نجيم ركز على الشاب اللي معها، ومش على رسالة الملامة الإنسانية اللي بدي وصلها".

وكان لبنان قد شهد، فجر الأحد، كارثة جديدة أودت بحياة حوالي 28 شخصا وإصابة 79 آخرين، في انفجار بصهريج لتخزين المحروقات في بلدة التليل في عكار شمال البلاد.

