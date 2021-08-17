بوب ديلان يواجه اتهاما بالاعتداء الجنسي "في الستينيات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفعت امرأة دعوى قضائية على المغني والملحن بوب ديلان تزعم فيها أنه اعتدى عليها جنسيا عام 1965 عندما كانت تبلغ من العمر 12 عاما.

ونفى متحدث باسم ديلان، الذي يبلغ عمره الآن 80 عاما، تلك المزاعم وقال "هذا الادعاء الذي يجيء بعد 56 عاما غير صحيح وسنتصدى له بقوة".

وقالت المرأة التي يُشار إليها بحرفي جيه.سي. في دعوى مدنية رُفعت يوم الجمعة أمام المحكمة العليا في نيويورك إن ديلان اعتدى عليها في شقته في نيويورك طيلة ستة أسابيع "مما ألحق بها ندوبا نفسية وأضرارا معنوية قائمة حتى الآن".

وجاء في الدعوى أن ديلان، الذي كان في منتصف العشرينات آنذاك، "استغل مكانته كموسيقي وقدم لجيه.سي كحوليات ومخدرات واعتدى عليها جنسيا عدة مرات".

وتتجاوز مبيعات أغاني ديلان 125 مليون أسطوانة في أنحاء العالم، كما نال جائزة نوبل للأدب عام 2016.