شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض السينمائي فى الصين تستقبل فيلم Luca يوم 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائي فى الصين يوم 20 أغسطس، فيلم الأنيميشن Luca وذلك وفقًا لموقع imdb، وهو العمل يدور في إطار عائلى كوميدى، ودراما، ووصلت مدته إلى ساعة و41 دقيقة.

ويدور فيلم Luca حول طفل صغير يعيش صيفًا لا يُنسى على شاطئ البحر على الريفيرا الإيطالية المليئة بالأيس كريم والمكرونة وركوب السكوتر بدون نهاية طوال الصيف، ويشارك Luca هذه المغامرات مع صديقه المقرب الذى تعرف عليه حديثا، ولكن كل المتعة مهددة بسر عميق، وهو وحش بحري من عالم آخر أسفل سطح المحيط.

فيلم الأنيمشن Luca، من بطولة أصوات يعقوب ترمبلاي، جاك ديلان جرازر، إيما بيرمان، سافيريو ريموندو، مايا رودولف، ماركو باريشيلي، جيم جافيجان، بيتر سون، لورينزو كريسي، مارينا ماسيروني.

لفت فيلم الأنيمشن الجديد Luca الأنظار، بسبب القيم التي يبرزها العمل الجديد، بشكل ممتع، ويجذب أنظار الكبار والصغار، حيث استطاعت ديزنى كـ عادتها أن تؤكد على أهم القيم المتاحة في المجتمعات بسهولة.

ركز فيم الأنيمشن Luca بشكل كبير حول مفهوم الصداقة، وأكد على أهمية وجود شخض مفضل بجانبك لتشجيعك على القيام بكل ما تريد، خاصة في الأوقات التي تفقد فيها ثقتك بنفسك.