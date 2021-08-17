بالصور – درة تلفت الأنظار بملابس البحر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لفتت النجمة التونسية درة أنظار متابعيها على “إنستغرام” بعدة صور جديدة لها ظهرت فيها بملابس البحر وهي تسير على الشاطئ.

وعلقت درة على الصور قائلة: “السماء فوق ، والرمل في الأسفل ، والسلام في الداخل.. قابلني حيث تلامس السماء البحر”.

من ناحية أخرى تواصل درة تصوير مسلسلها “غالية” مع المخرجة شرين عادل في أماكن مختلفة في القاهرة، وهي حكاية جديدة من مسلسل “زي القمر” الذي يدور في حكايات منفصلة، عبارة عن خمس حلقات لكل حكاية.

والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

تقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة.