فيديو – بلقيس فتحي لا تترك إبنها أبداً.. وهذا ما قالته عن التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة بلقيس فتحي عن إبنها الوحيد تركي، مؤكدة أنها لا تتركه أبدا، ويكون معها في كل سفرياتها ونشاطاتها الفنية.

وأكدت في لقاء صحافي أن طفلها يتواجد معها دائماً وتضطر لتركه مع والدتها التي تعامله بلطف وحب وحنونة معه لأقصى درجة، مشددة على انه يتواجد معها في مصر حالياً لأنه لا تترك في مكان بعيد عنها.

وفي لقاء صحافي آخر، كشفت الفنانة اليمنية عن حلم التمثيل الذي يراودها منذ وقتٍ طويل، قائلة “أسعى لتقديم شخصية جديدة، لتكون نقلة في مشواري الفني”.

وأكدت أنها تلقت عشرات العروض لدخول مجال مجال التمثيل في مصر والوطن العربي، إلا أنها اعتذرت عنها، مبررة ذلك بقولها: “لم أقتنع بها، فأرى التمثيل تجربة مهمة، أريد تقديمها بشكل غير تقليدي ليضيف لي”.

يذكر أن النجمة الشابة تعيش حالة من النشاط الفني في القاهرة، إذ أحيت حفلين في أسبوعٍ واحد بعد فترة غياب تصل لأربعة سنوات، فضلاً عن استعدادها لتقديم أغنية باللهجة المصرية للمرة الاولى قريباً.