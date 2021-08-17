كريم عبدالعزيز.. محطات من مسيرة فنان مُبدع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعبت الصدفة دورا مهما في حياة الفنان كريم عبدالعزيز، فلم يفكر في العمل ممثلا، وكان يخطط للسير في درب والده والعمل مخرجا.

وفي ذكرى ميلاده التي تحل 17 أغسطس من كل عام، ترصد ”الخليج 365” لحظات التحول والتوهج في مسيرة كريم عبدالعزيز، الذي يراه الجمهور والنقاد صاحب حالة خاصة، ومبدع يهوى السباحة في محيط مختلف عن الآخرين.







البداية

كريم عبدالعزيز، من مواليد عام 1975، تفتح وعيه على حب الفن والغرام بالكاميرا، فوالده هو المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، وعمه هو المخرج عمر عبدالعزيز، وبحكم التواجد في هذه الخلية الفنية، تم ترشيحه للمشاركة في عدد من الأفلام في سن الطفولة، أشهرها "المشبوه" أمام عادل إمام، وسعاد حسني.





وأراد أن يحترف مهنة الإخراج أسوة بوالده، لذا التحق بالمعهد العالي للسينما، قسم إخراج، وفي عام 1997، أنهى دراسته وبدأ العمل مساعد مخرج في عدة تجارب سينمائية.

وشاءت الأقدار أن يلتقي بالمخرج شريف عرفة، صاحب الرؤية الإبداعية الخاصة، والذي أقنعه بالعمل في مجال التمثيل، ورشحه لفيلم"عبود ع الحدود" إنتاج عام 1999 بجانب الراحل علاء ولي الدين، وأحمد حلمي، ومن هنا تغيرت حياته.

وابتسم له الحظ أيضا، عندما اختارته الفنانة الكبيرة سميرة أحمد للعمل معها في مسلسل"امرأة من زمن الحب" إذ ذاعت شهرته، وتحمست له شركات الإنتاج بعد عرض هذا المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا.





مرحلة البطولة

لم يبدأ كريم عبدالعزيز في السينما بأدوار محدودة المساحة، أو في أفلام ضعيفة المستوى، وعندما نتأمل خطواته الأولى على شاشة السينما نجدها تضم أعمال مهمة مثل: "لية خلتني أحبك" بجانب منى زكي، و"جنون الحياة" مع إلهام شاهين، و"اضحك الصورة تطلع حلوة" بطولة أحمد زكي.





وبسرعة قفز إلى خانة البطل، وبات اسمه جاذبا ومغريا لشباك التذاكر، ومن أهم أفلامه التي حققت نجاحا كبيرا: "واحد من الناس، وحرامية في تايلاند، والباشا تلميذ، والفيل الأزرق، ونادي الرجال السري"، وتكمن موهبة كريم عبدالعزيز، في قدرته على الانتقال بين الكوميديا والتراجيديا بـ"خفة طائر يمتلك ألف جناح".





النضج

لم يهتم كريم عبدالعزيز بجني الأموال، لذا توقف فترة طويلة عندما فشل في العثور على أعمال جيدة، وعاد للجمهور بأعمال تحتوي على أفكار جديدة، وتناقش موضوعات مهمة مثل فيلم "ولاد العم" الذي يناقش الصراع العربي الإسرائيلي.





ولم تشغله الشهرة والأضواء عن تكوين أسرة، فتزوج مرتين، كانت الأولى من صحفية، ولم يستمر هذا الزواج طويلا، ثم تزوج من هايدي سرور، وأنجب "ملك وعلي" ويصف زوجته دائما بأنها حب حياته وميزان البيت، لأنها تتفهم طبيعة عمله وتهيأ له مناخ يساعده على التميز والتفرد في مجاله.