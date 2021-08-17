فيضانات تركيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 77 قتيلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات التركية، الثلاثاء، إن 77 شخصاً لقوا حتفهم بسبب السيول التي اجتاحت بلدات في ولايات مطلة على البحر الأسود بالبلاد.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) على موقعها الإلكتروني الرسمي.







وقالت إدارة الكوارث والطوارئ إن 62 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات في ولاية قسطمونو وقُتل ١٥ في سينوب وبارتين، فيما لا يزال هناك 8 أشخاص يعالجون بالمستشفيات.

وأضاف البيان موضحًا أن العاملين في مجال الطوارئ لا زالوا يواصلون البحث عن 47 مفقوداً.





وجلبت السيول الفوضى الأسبوع الماضي إذ جرّفت المياه عشرات السيارات وأكوام الأنقاض في الشوارع ودمرت مباني وجسوراً وأغلقت طرقاً وأضرت بالبنية التحتية للكهرباء.

وأظهرت مقاطع صورتها طائرات مسيرة أضراراً كبيرة لحقت ببلدة بوزكورت بإقليم كاستامونو حيث أجرت فرق الإنقاذ عمليات بحث في أنقاض المباني المدمرة مطلع الأسبوع.



