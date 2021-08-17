السفير الهندي يغادر أفغانستان.. وكوريا الجنوبية تجلي جميع رعاياها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية في نيودلهي الثلاثاء، إن مسؤولين في السفارة بكابول، بينهم السفير، يتم إجلاؤهم من المدينة.

وقال المتحدث أريندام باجتشي على تويتر: "في ضوء الظروف السائدة، اتُخذ قرار بنقل سفيرنا في كابول وموظفيه الهنود إلى الهند على الفور".



من ناحية أخرى، غادر جميع الكوريين الجنوبيين الأربعة المتبقين في أفغانستان بمن فيهم السفير الكوري، العاصمة كابول ، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء .

وذكرت الوزارة أن طائرة تقل الأشخاص الأربعة (ثلاثة دبلوماسيين ومدني واحد) غادرت مطار كابول في حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت سول، ومن المتوقع أن تهبط في دولة أخرى في الشرق الأوسط، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء .

وأغلقت كوريا الجنوبية سفارتها مؤقتا في كابول يوم الأحد ونقلت معظم موظفيها الدبلوماسيين إلى دولة شرق أوسطية، بمساعدة دول صديقة مع استعادة حركة طالبان السيطرة الكاملة والسريعة على أفغانستان.