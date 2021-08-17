شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "كدبة كبيرة" تناقش تريندات السوشيال ميديا من مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان أحمد زاهر تصوير حكايته "كدبة كبيرة"، فى الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب"، منذ أيام بديكور قسم شرطة، ويجسد زاهر ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين، إخراج سميح النقاش، وتضمنت المشاهد إجراء تحقيقات داخل قسم الشرطة.

ويناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبخثونزعن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

وعرضت قناة الحياة 5 قصص من الموسم الأول وهم "مالناش إلا بعض" للفنانة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وحكاية "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان.

كما عرضت حكاية "طبق الأصل"، للنجم فتحى عبد الوهاب ومن تأليف محمد الشواف ومن إخراج معتز حسام، وحكاية "شنطة سفر"، وحكاية "أيامنا الحلوة" والحكاية بطولة هيدى كرم، ياسر فرج، محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، عمر عبد العزيز، مفيد عاشور، آية هشام وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج إيمان الحداد.