عبير صبري بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت "صبري" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت في الصور بإطلالة جريئة وسط الطبيعة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت أخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما تواصل عبير صبري تصوير فيلم "ليلة العيد"، من إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج أحمد السبكي.