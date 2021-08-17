درة تستمتع بعطلتها الصيفية على البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بإطلالة صيفية، خلال رحلتها لأحد الأماكن الساحلية، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وعلقت درة على الصور: "السماء فوق والرمل في الأسفل والسلام في الداخل، قابلني حيث تلامس السماء البحر".

وعُرض للفنانة درة في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.