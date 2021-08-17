مسؤول أمني غربي عن مطار كابول: بات خاليا من الحشود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول أمني غربي في مطار العاصمة الأفغانية كابول، إنه بات خاليا من الحشود.

وكشف المسؤول لرويترزن عن أن الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين بدأت في الإقلاع.

وأضاف أن مدرج المطار، الذي كان يعج بآلاف من المستميتين على الهرب من العاصمة، بات خاليا من الحشود.

وكانت القوات الأمريكية، المسؤولة عن المطار، أوقفت الإثنين، رحلات الإجلاء بسبب الفوضى.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الإثنين، إن مطار كابول عادل للعمل بعدما توقف في وقت سابق.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن 7 أشخاص قتلوا في مطار كابول خلال الفوضى التي تخللت عمليات إجلاء البعثات والرعايا الأجنبية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن مسلحين اثنين قتلا بنيران جنود أمريكيين في مطار كابول.

وتضاربت الروايات حول سقوط 5 قتلى على الأقل في مطار كابول، حيث قال شهود إن الحادث جاء بسبب إطلاق القوات الأمريكية النار لتفريق المتجمهرين، فيما ذكر آخرون أنه إثر التدافع.