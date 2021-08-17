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مسؤول أمني غربي عن مطار كابول: بات خاليا من الحشود

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول أمني غربي في مطار العاصمة الأفغانية كابول، إنه بات خاليا من الحشود.

 وكشف المسؤول لرويترزن عن أن الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين بدأت في الإقلاع.

وأضاف أن مدرج المطار، الذي كان يعج بآلاف من المستميتين على الهرب من العاصمة، بات خاليا من الحشود.

وكانت القوات الأمريكية، المسؤولة عن المطار، أوقفت الإثنين، رحلات الإجلاء بسبب الفوضى.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الإثنين، إن مطار كابول عادل للعمل بعدما توقف في وقت سابق.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن 7 أشخاص قتلوا في مطار كابول خلال الفوضى التي تخللت عمليات إجلاء البعثات والرعايا الأجنبية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن مسلحين اثنين قتلا بنيران جنود أمريكيين في مطار كابول.

وتضاربت الروايات حول سقوط 5 قتلى على الأقل في مطار كابول، حيث قال شهود إن الحادث جاء بسبب إطلاق القوات الأمريكية النار لتفريق المتجمهرين، فيما ذكر آخرون أنه إثر التدافع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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