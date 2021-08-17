“كإنها قدام المراية” – تعرفوا علي شقيقة أمل بوشوشة التى أذهلت الجميع بجمالها .. لن تتخيلوا التطابق الشكلي بينهما !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديدًا موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورة للنجمة الجزائرية ” أمل بوشوشة ” تجمعها بشقيقتها “نوال”، ونالت تلك الصورة إعجاب محبي الفنانه الذين أكدوا أن شقيقتها جميلة مثلها وأن هناك شبهًا كبيرًا بينهما، فكتب أحدهم معلقًا:” كإنها قدام المراية”.

وكانت نوال نشرت هذه الصور، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام”، أثناء لقائها بشقيقتها في دبي، وبعد التدقيق في الصورة، نلاحظ شبهاً كبيراً بين أمل ونوال، إنطلاقاً من لون البشرة وملامح الوجه والإبتسامة نفسها.

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هذا وقد أحيت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة هي وزوجها اللبناني وليد عواضة ذكرى زواجهما، فأقاما حفلاً مميًزاً في المنزل، حضره عدد من أصدقائهما المقربين في لبنان،

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المقاطع العفوية للحفل المميّز الذي بدت فيه أمل بكامل أناقتها بفستان أبيض صيفي، وقد تم تجهيز قالب حلوى من طبقات عدة وبتصميم جميل.

ورقص الثنائي بين أصدقائهما في الحفل المنزلي الذي أحياه الفنان كريم نور وبحضور “دي جي”، وكانت الأجواء شبابية ممتعة، استعاد من خلالها الزوجان ذكريات حفل زفافهما قبل سنوات.

وكانت أمل بوشوشة قد أكدت في حوار صحافي أنها تعيش حياة عادية وتجيد الطهو وتشتري حاجيات منزلها بنفسها، لافتةً إلى أن طفلتها الوحيدة “ليا” تحب الغناء والرقص وتشبهها في الشخصية والطباع.

يُشار إلى أن الفنانة أمل بوشوشة من مواليد 24 يوليو عام 1982، وهي مغنية وممثلة ومقدمة برامج جزائرية، ولدت في مدينة وهران غرب الجزائر، وترعرعت على محبة الفن والموسيقى.

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