محمد الفلاح - مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها: أنا أم العروسة

الثلاثاء 17 أغسطس 2021

احتفلت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة، بخطبة ابنتها، مساء الأحد، 15 أغسطس الجاري.



ونشرت مفيدة صورًا من الحفل الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، وعلقت: "أنا أم العروسة".

وظهرت الإعلامية مفيدة شيحه، في مجموعة من الصور مع ابنتها منة الله عماد وخطيبها عبدالرحمن هشام الذي يمتلك شركة تسويق.

وانهالت التعليقات من جانب المتابعين، والتي جاءت محملة بالتهاني والأمنيات الطيبة للعروسين.

الإعلامية مفيدة شيحة إحدى مذيعات برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي يذاع على قناة CBC، وتشارك في تقديمه الفنانة منى عبدالغني والإعلامية سهير جودة، ويُذاع البرنامج من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

مفيدة شيحة من مواليد 6 سبتمبر 1971، بالعاصمة المصرية القاهرة، واشتهرت بتقديم برامج المنوعات، ومن أبرز برامجها "سكوت هانغني، دقيقة مفيدة، الشيف مع مفيدة".