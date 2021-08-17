شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليون دولار لـ Snake Eyes بعد 3 أسابيع من طرحه بـ دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Snake Eyes للممثل الماليزى البريطاني هنري جولدينج، والمقتبس من سلسلة G.I. Joe، إيرادات وصلت إلى 35 مليونا و204 آلاف دولار حول العالم وذلك منذ طرحه في 23 يوليو الماضى حول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 27 مليونًا و504 آلاف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و7 ملايين و700 ألف دولار في دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Snake Eyes، من بطولة هنري جولدينج، أندرو كوجي، أورسولا كوربيرو، ستيفن ألريك، تاكيهيرو هيرا، هاروكا آبي، إيكو عويس، بيتر منساه، سمارة ويفينج، صموئيل فينزى.

الفيلم من إخراج روبرت شونتكي، وسبق وأخرج روبرت شونتكي فيلمين من سلسلة أفلام الخيال العلمي Divergent، وسيقوم بكتابة الفيلم إيفان سبيليوتوبولوس، مؤلف فيلم Beauty and the Beast.

فيلم Snake Eyes يدور حول نينجا صامت ظهر لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي كجزء من إعادة إطلاق لعبة "هاسبرو" و "مارفيل كوميكس" لخط اللعب، الذي أطلق عليه اسم "جي. آي". جو: بطل أمريكي حقيقي، وترتدى الشخصية ملابس سوداء، لا يكشف عن وجهه أبداً ولا يتحدث أبداً، برزت الشخصية بين المجموعة العسكرية المناهضة للإرهاب، وسرعان ما أثبت أنها الأكثر شعبية.

واشتهر شونتكي بإخراج فيلم The Captain الدرامي باللونين الأبيض والأسود باللغة الألمانية عن الحرب العالمية الثانية حول هارب من الجيش الألماني يرتدي زي قائد كابتن نازي، مما يخلق هوية جديدة ويخضع للقوة السوداء القاتمة، حسبما نشر موقع "hollywoodreporter".