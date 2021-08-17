محمد منير يحيي ذكرى ثورة 30 يونيو بـ"الناس في بلادي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم وإنتاج الشركة العالمية مصطفى إسماعيل.
انتهى الكينج محمد من تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنية "الناس في بلادي" التي أنتجت خصيصا للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وقال المنتج المصري مصطفى إسماعيل، إنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية على الكليب من مونتاج ومكساج، استعدادا لطرحه.
وأضاف أنه من المقرر طرح الأغنية الجديدة، الجمعة، 3 يوليو 2020، وهي إهداء للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري.
أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي، والحان محمد رحيم وإنتاج الشركة العالمية مصطفى إسماعيل.
يشار إلي أن المنتج مصطفى إسماعيل تعاون مؤخرا مع الفنانة أصالة في أغنية "الحب والسلام" التي سيتم طرحها خلال أيام، وهي عمل غنائي مصور على طريقة الفيديو كليب يدعو للتفاؤل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.