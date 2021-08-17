شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نجم الغناء محمد عدوية، طرح ألبومه الغنائى الجديد على طريقة السينجل، والذى يتعاون فيه مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين منهم تيام على ووسام عبدالمنعم وأحمد جابر ومحمد شحاتة، ويحمل عدد من المفاجآت على حد قوله.

وقال عدوية لـ"الخليج 365"، إنه يحرص من خلاله على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائى، مضيفا أنه حريص على أن يكون دائم التجديد فى أغانيه واختيار الكلمة التي تناسب جمهوره.

من ناحية أخرى يطرح النجم محمد عدوية أغنية "ناس وداسوا" التي تجمعه مع مطرب الراب سداوى، وتحمل عدد من المفاجآت كعادة عدوية فى أغانيه، خاصة أنها تحمل شكل موسيقى جديد من خلال مزج موسيقى الراب بالطابع الشرقى.

وتقول كلمات الأغنية: "جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي.. منهم زادت حيرتي.. ناس وداسوا بإفترا فى الرأس هموم متلتلة طب ليه يا دنيا مش كده".

وأعرب مؤخرا محمد عدوية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن سعادته البالغة وفخره بالمشاركة فى مبادرة حياة كريمة التي تعيد مقام القرية المصرية وتعيد الفرحة والبهجة إلى مواطنيها.

وأدى النجم محمد عدوية، خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، أغنية تبرز النماذج الناجحة فى الدولة المصرية، من الأمهات العظام اللاتى تحدت المستحيل وأصبحن نموذجا ناجحا في المجتمع المصرى يحتذى بهن، مثل الأم نجاة عقيل، ومنى السيد، والسيدة نحمده، وغيرهن من النماذج الناجحة من شريفات مصر. وتضمنت كلمات الأغنية: "ألف سلام إلى الناس الطيبين.. الابتسامة دى تلقيها فين.. دول يتشالوا على الرأس والعين".