شبيهة دلال عبد العزيز العراقية.. تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي – «نسخة منها»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 02:47 صباحاً - أثار مقطع فيديو للبلوجر العراقية “باريز هادي” الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تقلد الفنانين الراحلين دلال عبدالعزيز وزوجها الفنان سمير غانم من مشهد جمعهما في فيلم «الرجالة في خطر».

وحرصت البلوجر العراقية على إستخدام الماكياج بطريقة أظهرت شبهًا كبيرًا جدًا بينها وبين الفنانة الراحلة بينما تفاعل عدد من متابعيها على مقطع الفيديو بالدعاء للزوجين الراحلين، وبالتعليقات التى أشارت إلي أداءها صوت وطريقة الفنانة الراحلة بشكل لافت.

ورأى الكثيرون من متابعيها أنها أدت طريقة الفنانة الراحلة بشكل جيد ومما جاء في التعليقات: «الله يرحم سمير ودلال عبد العزيز نفس حركة الشفايف»، «تحفة بتقلديها بالملي»، «انتي تتحفة ربنا يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته»، «فنانة فنانة مبدعة الله يرحمهم ويغفر لهم»، «نسخة منها».

ومن جانبها عبرت الفنانة دنيا سمير غانم نجلة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عن حزنها الشديد عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي».

وكشفت دنيا عن آخر كلمة سمعتها من والدتها قبل أن تغادر الحياة قائلة: «أنت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله».

وتابعت دنيا قائلة: «أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ، ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان أنتوا هتوحشوني اوي».

وواصلت: «بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني، ربنا يرحمكو ويسعدكو يا حبايبي يا أغلي الناس».

وتوفت الفنانة المصرية الكبيرة ظهيرة يوم السبت 7 أغسطس، بعد صراع طويل مع مرض “كورونا” وتبعاته.

ودلال عبد العزيز كانت قد أصيبـت بفيروس كورونا منتصف شهر أبريل 2021، وتم نقلها إلى المستشفى بعد أسبوعين، حيث تتلقى العلاج، بسبب تأثر رئتها وعدم استعادتها قدرتها على التنفس بشكل طبيعي.

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