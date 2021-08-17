شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا عن عودتها للغناء: هرجع قريب والألبومات انتهت خلاص لأنى الدنيا أتغيرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة أنوشكا، خلال هذه الفترة تحضيرات جديدة لعدة أغانٍ بعد اقتصار نشاطها الفنى على مدار السنوات الأخيرة الماضية على التمثيل فقط، وحرصها على التواجد فى موسم دراما رمضان كل عام، فضلاً عن تقديمها لبرنامج تليفزيونى بعنوان "صالون أنوشكا" والتي استضافت فيه عدد كبير من نجوم الغناء والتمثيل، وعرض على شاشة DMC.

وعن غيابها قالت النجمة أنوشكا فى تصريحاتها لـ ”الخليج 365”: لم أبتعد عن الغناء حتى أعود مرة أخرى، أنا عملت برنامج "صالون أنوشكا"، وكل حلقة كان فيها أغانى بغنيها مع ضيوفى والبرنامج نال إعجاب الكثير من المشاهدين وحاز على المتابعة الجيدة".

وأضافت أنوشكا: "وفيما يتعلق بتقديم أغانى جديدة، ففكرة القيام بالإنتاج لنفسى خاصة أن بيكون عندى تصوير كتير في أعمال تمثيلية، إضافة إلى ذلك أن العامين الماضيين جاءت كورونا وكان المفروض يكون في حركة أكتر ولكن الدنيا كلها توقفت بسبب الكورونا، ولكن هذا لا يمنع بان برنامج "صالون أنوشكا" أعطانى كم كبير من الغناء كل أسبوع بقدم ديوهات مع زملاء وزميلات.

وأضافت: لا أنكر أن التمثيل أخذنى كثيرا من الغناء، لأن كمان بيكون عندى تصوير مدته 16 ساعة في اليوم ومينفعش أسيب التصوير لأن الغناء أيضا مش سهل ويحتاج نفس ووقت وتركيز جيد، ولكن زى ما قلتلك برنامج صالون أنوشكا عوضنى كتير جدا، لان صالون انوشكا كل أسبوع عندى غناء وبعمل دويتوهات مع الضيوف كنت سعيدة جدا بالبرنامج وردود الفعل كانت جميلة.

وعن فكرة طرح ألبوم غنائى جديد لها قالت أنوشكا: "فكرة الألبومات انتهت خلاص، والطريقة اتغيرت تماما ممكن نزول الأغانى تكون أغنية واحدة كل 3 أو 4 شهور مثلا، لأن السوق نفسه اختلف تمام والألحان كمان اختلفت، وممكن تختار الأغانى اللى بتحبها وتحطها على فلاشة تسمعها ولا حاجة لألبوم كامل.

وعن عودتها بعمل غنائى جديد قالت أنوشكا: "عندنا أفكار وتحضيرات ان شاء الله هانرجع بحفلة غنائية، وبخصوص مسلسل نجيب زاهى ذركش أنا سمعت للفنان محمد يسرى أغنية عاملها مع الشرنوبى جميلة جدا وعجبتنى، واتفقنا أنه هيعملى أغنية، وهو فعلا انسان نقى جدا وشغلنا مع بعض في المسلسل كان جميل جدا، وهو انسان كويس لا يتخير عن والده رغم انى لم تأتى لى الفرصة للعمل معه ولكن حقيقى تحس أن عنده هدوء وخفة دم ورقى والده.