شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا فى "موضوع عائلى" مع ماجد الكداونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة شيرين رضا من تصوير أسبوع كامل ضمن أحداث دورها بمسلسل "موضوع عائلى"، من بطولة ماجد الكداونى، وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، حيث تبلغ حلقاته 10 فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبًا.

مسلسل "موضوع عائلى" من بطولة ماجد الكدوانى ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندى وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندى. من ناحية أخرى انضمت الفنانة شيرين رضا مؤخرًا لفيلم "القاهرة مكة"، والتى تقوم ببطولته النجمة منى زكى، ومن المقرر أن ينطلق تصويره قريبا. فيلم "القاهرة مكة"، إخراج هانى خليفة، وتجرى الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة التعاقد مع باقى النجوم المشاركين في العمل، وتتناول منى العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال أحداث الفيلم، وهو من تأليف محمد رجاء.

وكان آخر ظهور للفنانة شيرين رضا فى رمضان الماضى، حيث ظهرت فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا، وشارك فى بطولة العمل كل من باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.