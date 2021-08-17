غادة عادل بفستان قصير ورولا سعد بإطلالة صيفية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

غادة عادل

نشرت الفنانة غادة عادل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

رولا سعد

نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة إعجاب جمهوره.

ساندي

نشرت المطربة ساندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام "حمام السباحة"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها من الساحل الشمالي.

إنجي علي

نشرت المذيعة إنجي علي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على شاطئ البحر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حسام داغر

نشر الفنان حسام داغر صورة تجمعه بالفنان محمد شاهين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها الثنائي من أحد الأماكن الساحلية.

خالد عليش

نشر المذيع خالد عليش صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "لانش" وسط البحر.