رانيا فريد شوقي أفضل ممثلة دراما بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنانة رانيا فريد شوقي، وجائزة أفضل ممثلة دراما خارج السباق الرمضاني عن دورها بمسلسل "ضربة معلم" ضمن تكريمات المهرجان في دورته التاسعة، جاء ذلك بعد إجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان .

وقال فتحي الحصري رئيس المهرجان إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع لجنة التحكيم لتحصد جائزة أفضل ممثلة دراما وذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان نضال الشافعي، والفنانه هبة عبدالغني، الفنانة عارفة عبدالرسول، الفنان محمد رياض، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان أحمد بدر، المطرب محمد ثروت، حنان مطاوع، الفنان محمد ممدوح، الفنان محمد رياض، الفنانه رنا رئيس، الفنان محمد محمود، الفنان أحمد بدير، الفنان خالد حجاج عبدالعظيم، الفنان محمد إبراهيم يسري.

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة تحمل اسم عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني، التي تقام في شهر سبتمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة .