هيفاء وهبي: “ما بيستاهل لبنان لي عم بصير في”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

عبّرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن حزنها على لبنان وشعبه بعد الإنفجار الذي هزّ التليل في عكار وسقط على أثره عشرات القتلى والجرحى.

وعلّقت على الحادثة بكلمات حزينة: “ما بيستاهل لبنان لي عم بصير في!! بكفي موت وقهر. الله يشفي جرحى التليل عكار ويرحم لي استشهدوا ويصبّر الشعب اللبناني بهالمرحلة الصعبة”.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى الدرامية هو بطولتها لمسلسل “اسود فاتح” الذى تم طرحه في وقت سابق من العام الماضى 2020، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل احمد فهمى، صبرى فواز، شريف سلامة.

وفى حين تظهر هيفاء وهبى بصورة قليلة من خلال أعمالها، إلا أنها تعيش في المقابل انتعاشة فنية كبيرة عبر وسائل السوشيال ميديا، حيث عادت لخطف الأنظار من جديد عبر أكثر من اطلالة تتفاعل بها مع متابعيها من آن لآخر.