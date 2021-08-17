شكرا لقرائتكم خبر عن فريق وسط البلد يطرب جمهور محكي القلعة بأجمل أغانيهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق وسط البلد، حفل غنائيا على هامش مهرجان محكي القلعة في دورته التاسعة والعشرين، بدأت بأغنية غمض عينك وبعدها قدموا عدد كبير من أغانيهم، وسط تفاعل الجمهور.

وقال هاني عادل أحد أعضاء الفريق أن الفريق سعيد بوجوده ضمن جمهور كبير بعد سنة غياب بسبب جائحة كورونا .

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار ، هانى شاكر ، هشام عباس ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، محمد الحلو ، نادية مصطفى ، أحمد جمال ، مى فاروق ، أحمد عفت ، الشيخ ياسين التهامى ، محمد حسن، طارق العربى طرقان وابناءه ، كارمن سليمان ، هشام عباس ، محمد محسن ، جنات ، نسمه محجوب ، دينا الوديدى، لينا شامميان ، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه ، وائل الفشنى ، هلا رشدى ، حازم شاهين ، نداء شرارة ، نوران ابو طالب ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز .