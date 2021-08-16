أيتن عامر بطلة ثالث حكايات “زي القمر 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُقَدِّم النجمة المصرية أيتن عامر ثالث حكايات الموسم الثاني من مسلسل “زي القمر”، الذي يُعَدُّ امتداداً لحكايات مسلسل “إلا أنا” التي قدمت بطولات حكاياتها وفاء عامر وأروى جودة وكندة علوش وشيري عادل ودرة وجميلة عوض، وعرضت في 10 حلقات.

الحكاية التي تُقَدِّمها أيتن عامر اختير لها اسم «أنا قبلت» من الموسم الثاني لمسلسل “زي القمر” حيث تدور الحكاية الواحدة في 5 حلقات، ويشارك في بطولتها تيام مصطفى قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور، وعزت زين، ولبنى ونس، ولاشينة لاشين. وقد بدأ تصوير حكاية “أنا قبلت” مطلع الأسبوع الجاري، وهي من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز حسام.

مسلسل “زي القمر” يقدم حكايات وقصصاً أنثوية تقع في أكثر من حكاية واقعية، وتقوم العديد من النجمات بتقديم بطولات ميني دراما في 5 حلقات. وقد عُرِضَ الجزء الأول قبل رمضان الماضي، وتقوم درة ببطولة الحكاية الأولى من الموسم الثاني التي تحمل اسم “غالية” وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإخراج شيرين عادل، ويشاركها البطولة صلاح عبد الله، وفرح يوسف ومراد مكرم، كما بدأت صابرين الحكاية الثانية بعنوان “واحد في المية” تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولتها مدحت صالح وعفاف شعيب.

الموسم الأول من مسلسل “زي القمر” تم عرضه قبل شهر رمضان الماضي، وشهد عرض حكايات “حتة مني” بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام علي، و”مش هنفرح بيكي” بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، و”ست الهوانم” بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وإخراج طارق رفعت.

أيتن عامر شاركت بآخر أعمالها في شهر رمضان الماضي بمسلسل “كوفيد 25” وهو بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.