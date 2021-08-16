زوجة علي ربيع الثانية تثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تجمع الفنان المصري على ربيع وزوجته الجديدة.

وكان الفنان علي ربيع عقد قرانه سرا، دون احتفالات صاخبة، احتراما لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا 7 أغسطس/آب الجاري، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.



وحرص علي ربيع على عدم الإعلان عن الخبر تماما، أو إبداء أي علامات للفرح، ولم ينشر أي صورة من الزفاف عبر صفحاته على مواقع التواصل، واقتصر حفل الزفاف على عدد قليل من أقاربه وأصدقائه المقربين.

لكن بعض المقربين من العروسين نشروا صورا عبر حساباتهم على مواقع التواصل، ما أثار جدلا كبيرا، خاصة أنه الظهور الأول لزوجة علي ربيع.





يذكر أن علي ربيع قدم خلال شهر رمضان الماضي مسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة، تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وشارك في بطولته أحمد فتحي، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبوسريع، وسامي مغاوري.

ويشارك علي ربيع في بطولة فيلم "زومبي على جنبي" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ويضم الفيلم نخبة من نجوم الكوميديا مثل حمدي الميرغني، أشرف عبدالباقي، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف.