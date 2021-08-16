شكرا لقرائتكم خبر عن أهم معلومات عن فيلم Cruella بعد توقيع إيما ستون لـ بطولة الجزء الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة المنتجة لفيلم Cruella، عن توقيع الممثلة إيما ستون لـ بطولة الجزء الثانى، حيث تم طرح الجزء الأول منه فى مايو الماضى بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وحقق العمل إيرادات جيدة بالرغم من وصوله إلى إحدى منصات العرض الأمريكية بالتزامن مع طرحه فى السينمات.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، لم تكشف الشبكة عن موعد محدد لوصول الجزء الثانى من Cruella، إلى دور العرض حول العالم، ولم تعلن ديزنى عن الحبكة الدرامية التي سيدور عنها الجزء الجديد من العمل، خاصة مع وجود عدد كبير من التغييرات في السيناريو المتعارف عن الشخصية في الجزء الأول من ى Cruella.

وكانت قد منحت شركة ديزنى، الضوء الأخضر لجزء ثان من فيلمها Cruella الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى دور العرض السينمائى ومنصة ديزنى بلس بعد أسابيع قليلة من طرحه، وهو ما منح الشركة ثقة كبيرة فى عملية التجديد.

ووفقاً لتقريرنشرته صحيفة The Hollywood Reporter فإن شركة ديزنى العالمية قررت التجديد لفيلمها Cruella بعد النجاحات الكبيرة التى حققها، بنفس المخرج كريج جيليسبى وكاتب السيناريو تونى مكنمارا.

ويقوم ببطولة العمل Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست، والممثل الإنجليزى مارك سترونج، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " thedisinsider "، ىوقام بإخراج العمل كريج جيليسبي.