شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضي تعلن وفاة والدها: انتقل والدى العزيز الى رحمة الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة حنان ماضي، وفاة والدها، منذ قليل، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "انا لله وانا اليه راجعون انتقل والدى العزيز محمد ماضي الى رحمة الله اسألكم الفاتحة".

وصحبت الفنانة حنان ماضي، خبر وفاة والدها بآيات من القرآن الكريم: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، وحرص أصدقاء حنان ماضي على نعي والدها بتعليقات على منشور اعلان وفاة والدها.



حنان ماضى على فيس بوك

حنان محمد ماضي هي مغنية بدأت مسيرتها الفنية عام 1989وحققت شهرة كبيرة خلال فترة التسعينيات، كانت بداية تألقها الفني مع تتر مسلسل "اللقاء الثاني" وعرفها الجمهور أيضاً من خلال تتر مسلسل "المال والبنون"، ووالدها محمد ماضي هو عازف الكمان في فرقة أم كلثوم، والذي كان يجلس في الصف الثاني للفرقة.