شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل الشمالى 26 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفل غنائي، على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى يوم الخميس الموافق 26 من شهر أغسطس الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر بمناسبة حفلات الصيف.

وقال الكينج محمد منير، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه بصدد إجراء بروفات موسيقية هذه الأيام مع فرقته الموسيقية استعدادًا لهذا الحفل الكبير وأشار إلى أنه سيقدم في هذا الحفل أغانى ألبومه الجديد كما أنه يجهز لمفاجآت جديدة لجمهوره في هذا الحفل.

يذكر أن الكينج محمد منير قد أعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "الباقي من الصحاب" وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف.

يذكر أن أغنية "الباقى من الصحاب" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة وقال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365" إن أغنية "اللى باقى من أصحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم