وفاة شقيق الفنانة ولاء الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة كارولين عزمي، وفاة "إسلام" شقيق الفنانة ولاء الشريف، والفنانة إيمان الشريف.

وكتبت "كارولين" عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "البقاء لله، توفى أخو صديقاتي وإخوتي ولاء وإيمان الشريف، ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ولاء الشريف مسلسل "النمر" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

والمسلسل بطولة محمد عادل إمام، محمد رياض، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد مهران، علاء مرسي، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.