"وصي أوسا على ماتش بكرة".. تعليقات الجمهور على صور لقاء الخميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة لقاء الخميسي لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "الخميسي" في الصور بفستان أنيق باللون الأحمر، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت تعليقات الجمهور على صور "لقاء" وجاءت كالتالي: "مساء الورد الأحمر، جميلة، وصي أوسا على ماتش بكرة يا لقاء".

من ناحية أخرى شاركت لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، محمد فراج، حمزة العيلي، تارا عماد، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب