انطلاق تصوير "أزمة قلبية" بطولة خالد سليم ونسرين طافش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلق أمس تصوير فيلم "أزمة قلبية" للفنان خالد سليم والفنانة نسرين طافش في مصر القديمة، بحضور جميع أبطاله والمؤلف محمد حسين ألماظ والمخرج مرقس عادل.

ويواصل صناعه التصوير اليوم الاثنين في الشيخ زايد. ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في موسم رأس السنة الجديدة.

يذكر أن فيلم "أزمة قلبية" بطولة خالد سليم، نسرين طافش، محمد عز، توني ماهر، ونخبة من النجوم، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، ود.عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، إخراج مرقس عادل.