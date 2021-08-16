مريم نعوم تنتقد مصطلح السينما النظيفة في ندوة عن الدراما والمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتقدت السيناريست والكاتبة مريم نعوم مصطلح السينما النظيفة، واعتبرت أن السينما النظيفة حملت بين طياتها أفكارا رجعية وأحكاما أخلاقية ضد كل ما هو مختلف، ووصمت كل ما هو خارج عن صورة نمطية معينة ليست حقيقية، لأن المجتمع المصري متنوع ومختلف وذلك خلال ندوة عن صورة المرأة في الدراما المصرية أقامها المجلس الثقافي البريطاني عبر تطبيق Zoom يوم الاثنين 16 أغسطس.

وقالت مريم "تتعامل الدراما مع المرأة كأداة تعمل على مساندة البطل واستكمال الصورة الخاصة بالعمل سواء في السينما أو التليفزيون وكان هناك نوع من التهميش غير المقصود لأن البطولة دائما رجالية"، مضيفة أن "التهميش لا يعكس دور المرأة في الواقع والفترة الأخيرة شهدت اهتمام بالمرأة مع وجود مسلسلات بطلتها امرأة وأعمال تناولت المرأة المصرية وأزماتها بشكل واقعي".

كان المجلس الثقافي البريطاني قد استضاف بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة كل من السيناريست مريم نعوم والناقد طارق الشناوي ود.فكري العتر استاذ علم النفس بجامعة القاهرة في ندوة بعنوان "صورة المرأة في الدراما المصرية وانعكاسها على قضايا العنف ضد المرأة" أدارتها د. سلمى مبارك أستاذة الأدب والفنون بكلية الآداب بجامعة القاهرة.

وتأتي الندوة في إطار برنامج "مناهضة العنف ضد المرأة لتحقيق حرم جامعي آمن للجميع" والمقدم من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وبدعم من الاتحاد الأوروبي.