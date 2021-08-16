حلا شيحة توجه رسالة لوالدتها: "لو فيا حاجة حلوة فهي منك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة لوالدتها، تشكرها من خلالها على زراعتها أشجار وورد في منزلها.

ونشرت حلا صورة والدتها، وصور أخرى لحديقة منزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أمي المُثمرة حبيبتي ست الكل كل زرعة وكل شجرة وكل وردة زرعتها بإديها الطيبة طول عمرك يا أمي جميلة وبتحلي كل حاجة بروحك المرحة وصبرك وجدعنتك وحبك لينا وحبك للزرع والطبيعة إنتي اللي علمتينا نقول دايماً سبحان الله و فعلاً سبحان الله، الله علي جمال الكون بعنيكي يا أمي".

وأضافت: "حبيبتي ربنا يخليكي لينا رغم ظروف كتيرة صعبة عدت عليكي شفت ست قوية زرعت جوايا أمل وأنا لو فيا حاجة حلوة فهي منك يا حلوة".

من ناحية أخرى يعُرض لحلا شيحة حاليًا في السينمات فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".