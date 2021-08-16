طارق الشناوي: الدراما أصبحت تتجنب مناقشة قضايا المرأة خوفاً من المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الناقد الفني طارق الشناوي خلال ندوة عن صورة المرأة في الدراما المصرية، أقامها المجلس الثقافي البريطاني عبر تطبيق Zoom يوم الاثنين 16 أغسطس، أن هناك العديد من القضايا المسكوت عنها وتتجنب الدراما مناقشتها خوفاً من الرقابة والمجتمع.

وأضاف الناقد الفني أن قضية مثل الحجاب من الصعب النقاش حولها بسبب خوف الرقابة من المجتمع، رغم أن الدراما سبق لها النقاش حول قضايا هامة، مثل بيت الطاعة والخلع حتى أن القنوات والممثلات أحيانا يتدخلون في السيناريو لحذف مشاهد لها حتمية درامية خوفا من الجمهور وأحكامه القاسية.

وقد استضاف المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف كل من الناقد طارق الشناوي والسيناريست مريم نعوم ود.فكري العتر أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة في ندوة بعنوان "صورة المرأة في الدراما المصرية وانعكاسها على قضايا العنف ضد المرأة" أدارتها د. سلمى مبارك أستاذة الأدب والفنون بكلية الآداب بجامعة القاهرة.

وتأتي الندوة في إطار برنامج "مناهضة العنف ضد المرأة لتحقيق حرم جامعي آمن للجميع" والمقدم من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وبدعم من الاتحاد الأوروبي.