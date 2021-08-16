فارس كرم: “الدنيي بدنا نخربا غصباً عن الكهربا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 28 دقيقة

شوّق الفنان اللبناني فارس كرم متابعيه لأغنيته الجديدة التي يتعاون فيها مع الشاعر والملحن فارس اسكندر والذي يبدو أنه انتهى من تسجيلها، وذلك بعد نشره صورة له بدا فيها وهو يتكئ على كتف اسكندر وكانا مبتسمين وعلق عليها :”الدنيي بدنا نخربا غصباً عن الكهربا..الهيت التاني خلصت”، وستكون من تورزع عمر صباغ.

وكانت آخر أعمال فارس كرم ألبوم “44:36” الذي طرحه منذ 3 سنوات، وحقق نجاحا بارزاً، وتضمن 12 أغنية، وهي “طلت بالأبيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.