نجوم عرب يتفاعلون مع مجزرة التليل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2021 10:43 مساءً

بالامس وقعت فاجعة كبيرة في منطقة عكار شمال لبنان حيث انفجر خزان وقود وسط حشود من الناس ما اسفر عن وقوع عشرات الضحايا والجرحى جراء هذه الانفجار وقد تفاعل النجوم اللبنانيين مع هذه الماساة الكبيرة وغردوا على موقع تويتر بكلمات فيها سخط وحزن لما حصل وايضا النجوم العرب لا يزالون حتى اليوم يغردون بكلمات مؤثرة دعما للبنان وشعبه وقد كتبت الفنانة الاماراتية احلام صباح اليوم “يا لبنان قلبي معكم” لتعبر عن حبها لهذا البلد اما النجمة المصرية شيريهان فقالت “الوجع على بلدنا الثاني لبنان فاق كل الكلام، كان الله في عونكم ومعكم يا شعب الارادة والكرامة والكرم والحياة والفن والذوق الرفيع. امام الموت وارادة الله لا نستطيع قول اي شيء غير “انا لله وانا اليه راجعون” ولكن امام ما حدث ولا يزال تفقد جميع الكلمات معناها.

اما الممثلة السورية كندة علوش فغردت قائلة ” الله يرحم ضحايا حادثة عكار ويشفي المصابين ويا رب ياتي يوما ولا نعود نسمع فيه عن مآس في بلادنا. من حق الناس ان تعيش حياة كريمة دون ان تذل لتحصل على مطالبها الاساسية . للاسف الناس تموت دون ان تجد دواء وماء وكهرباء وابسط المتطلبات اليومية بسبب الظرف الاقتصادي الصعب والفقر والاستغلال. وبدورها كتبت المطربة اصالة التي تحب لبنان وشعبه قائلة ” يا رب فرجك على احلى بلاد العالم لبنان”.

والمطربة التونسية لطيفة عبرت عن حزنها وواست الشعب اللبناني وغردت “الله يحمي اهل عكار ويرحم الموتى وربي يعين كل اللبنانيين في هذا الوضع.

النجم المصري خالد النبوي بدوره كتب مساندا الشعب اللبناني ” قلوبنا مع لبنان الحبيب في مصابهم الاليم اللهم ارحم الضحايا واحفظ الاهل والاحباب يا رب اخرج لبنان من هذه الغمة. اتمنى ان تكون الامة العربية سندا للبنانيين في محنتهم.

وقدمت نجمة الجماهير المصرية ناديا الجندي التعازي لاهالي الضحايا وكتبت “اتقدم بخالص التعازي للشعب اللبناني ولشهداء حادث انفجار عكار شمال لبنان. انها فاجعة كبيرة الله يرحم الشهداء ويحفظ لبنان وشعبه.

كما وجهت الممثلة المصرية شيرين رضا رسالة عبر حسابها على تويتر وغردت ” قلبي مع لبنان واهله وانا كنت اصور هناك لاكثر من شهر ورايت بعيني حالهم الذي يصعب على الكافر ومع ذلك يخدموك بعيونهم انما ما يحصل فوق طاقة الكل ويجب ان ينتهي اتركوا لبنان الجميل يعيش.

واخيرا قدمت النجمة التونسية درة عزائها لكل الشعب اللبناني وقالت “مؤلم جدا ما يحدث في لبنان هذا البلد الجميل الذي يستحق شعبه الحياة الكريمة الآمنة عزائي لكل شعب لبنان الحبيب عن ضحايا انفجار خزان الوقود في عكار. اتمنى ان يخرج لبنان من هذا النفق المظلم قريبا.