هجوم حاد على ابنتي أحمد زاهر.. ما علاقة الراحلة دلال عبد العزيز؟!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

وجه الجمهور المصري انتقادا حاداً لـ”ليلى ابنة الفنان المصري أحمد زاهر” بسبب ظهورها في الحفل، وهي التي انهارت في جنازة الفنانة “دلال عبد العزيز”.

وردت ملك أحمد زاهر على الانتقادات التي وجهت إليها ولشقيقتها “ليلى” لحضورهما حفل الفنان “عمرو دياب” بعد أيام قليلة من وفاة الفنانة “دلال عبد العزيز”.

وقالت “ملك “عبر انستغرام رداً على أحد متابعيها: إن “الحالة النفسية لشقيقتها ليلى كانت سيئة، وبعد أسبوع من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قرروا اصطحابها للحفل حتى تتحسن حالتها”، مضيفة: “لا هي حاجة عيب ولا حرام محدش في اللي بنتقدوا حاطط نفسه مكانا ولا أصلا ليه دعوة كل واحد حر في حياته وياريت يخليهم في حالهم”.

كما تعرضت الفنانة المصرية “منى زكي” في وقت سابق لانتقادات واسعة، بعد وفاة الفنانة “دلال عبد العزيز”، اذ نشرت مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها الخاص على “إنستغرام”، وهي تستمع لإحدى أغنيات الفنان “محمد حماقي”، في الوقت الذي تم فيه إعلان وفاة الفنانة “دلال عبد العزيز”.

وكانت الفنانة “دلال عبد العزيز” قد عانت من مضاعفات فيروس كورونا، قبل أن تتوفى صباح أمس السبت، داخل إحدى المستشفيات، وذلك عن عمر يناهز 61 عاما.

يشار أن الفنانة المصرية القديرة من مواليد عام 1960، تخرجت من كلية الزراعة وحصلت على درجة بكالوريوس في الإعلام، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1977 بالمشاركة في مسلسل “بنت الأيام”، والتقت زوجها الفنان الراحل سمير غانم عام 1981 في مسرحية “أهلا يا دكتور” ثم تزوجا عام 1984.