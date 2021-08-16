شاهد.. مراسلة قناة أمريكية تتجول في كابل بـ”العباءة والحجاب”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

رغم سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، إلا أن ذلك لم يمنع مراسلة شبكة “سي إن إن” الأمريكية من الظهور مرتدية العباءة والحجاب الأسود، لتغطية مظاهر الحياة داخل العاصمة الأفغانية، وانتشار عناصر طالبان في شوارعها.

مراسلة الشبكة الأمريكية “كلاريسا وارد، أجرت بعض اللقاءات مع عناصر طالبان من أمام السفارة الأمريكية بكابول، وسط حشد من أنصار طالبان، مرددين “الله أكبز”، لافتة إلى أنها “ترتدي بطريقة مختلفة عن ملابساها حتى تتمكن من السير في الشوارع”.

وأكد أحد عناصر طالبان خلال اللقاء مع المراسلة: “كل شيء سيكون بخير وتحت السيطرة، ويجب ألا يقلق أحد، لقد قضت الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الوقت في أفغانستان، ويجب أن يغادروا، لقد أهدروا الكثير من الأرواح والأموال”.

ونقلت المراسلة مشاهد من أمام القصر الرئاسي بعد استيلاء طالبان عليه، وعقب مغادرة الرئيس “أشرف غنى”، اذ يحرس القصر الآن عناصر طالبان.

كما أعلن الرئيس الأفغاني السابق “حامد كرزاي” أنه بعد مغادرة الرئيس “أشرف غني” والمسؤولين عن البلاد العاصمة كابل، ومنعا لحدوث فوضى، تشكلت لجنة مكونة من 3 أشخاص لنقل السلطة بصورة سلمية، موضحا أنه تواصل مع زعماء حركة طالبان لحل الأزمة بطرق سلمية وأخوية.

كرزاي -الذي شغل منصب رئيس أفغانستان بعد الغزو الأميركي بين عامي 2001 و2014، بين أن اللجنة مكونة منه نفسه بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله، وقلب الدين حكمتيار.