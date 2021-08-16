“مدرسة الروابي للبنات” على “نتفليكس” يحظى برضى الأردنيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت شبكة “نتفليكس” عرض المسلسل الأردني “مدرسة الروابي للبنات” في ثاني تجربة درامية أردنية لهذه المنصة، بعد مسلسل “جن”، فاستطاع أن يُرضي الأردنيين على عكس مسلسل “جن”، الذي أثار منذ أكثر من عام موجة غضب واسعة وانتقادات ومنع تصوير الموسم الثاني منه.

وتصدّر “مدرسة الروابي للبنات” الترند في الأردن والسعودية، وانهالت التغريدات التي أشادت بالعمل، الذي يطرح مشكلات المراهقات، وأهمّها التنمّر والتحرّش وعلاقة الأهل بأولادهم والنصب الإلكتروني، وحظيت مخرجة العمل الأردنية تيما الشوملي بإطراء المتابعين.

المسلسل مؤلّف من ست حلقات، ويُعرض مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، ومتوافر أيضاً بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

ويؤدي دور البطولة فيه كلّ من ركين سعد، وأندريا طايع، ونور طاهر، وجوانا عريضة، وسلسبيلا، ويارا مصطفى، بالاشتراك مع الفنانتين نادرة عمران وريم سعادة. وهو من تأليف تيما الشوملي، التي تتولى إخراجه أيضاً، إلى جانب شيرين كمال، وبالتعاون مع إسلام الشوملي.