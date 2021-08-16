سارة براهمي تبدأ مشوارها الفني مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من التشويق، طرحت شركة “لايف ستايلز ستديوز” اليوم الإثنين أحدث إنتاجاتها الغنائية، فيديو كليب أغنية “علقني فيك” للفنانة التونسية الشابة سارة براهمي.

وصدر فيديو كليب أغنية “علقني فيك” حصرياً عبر قناة “لايف ستايلز ستديوز” الرسمية في موقع “يوتيوب”، وحمل الكليب توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان قبل أسابيع.

ويأتي هذا العمل ضمن الخطة الفنية التي تقودها الشركة الرائدة في عالم الإنتاج الفني “لايف ستايلز ستديوز” في دعم المواهب الشابة، اذ تُعتبر أغنية “علقني فيك” أولى أغنيات الفنانة سارة براهمي.

وجاءت أغنية “علقني فيك” باللهجة اللبنانية، من كلمات مازن ضاهر والحان باسم رزق وتوزيع شارل شلالا.