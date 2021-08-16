فن ومشاهير

محمد منير يلحق بقطار حفلات صيف 2021 في الساحل الشمالي

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد الصيف الحالي 2021 إقامة حفلات عدّة في الساحل الشمالي المصري، وفي كل أسبوع يحضر الجمهور حفلاً غنائياً لنجوم مصريين وعرب.

ورغم أن محمد منير أصبح قليل الظهور بالحفلات الغنائية خلال السنوات الأخيرة، بسبب ظروف صحية مرّ بها، إلا أنه لحق بقطار حفلات الساحل الشمالي.

وتعاقد على إقامة حفل غنائي كبير على المسرح الروماني في السادس والعشرين من آب (أغسطس) الحالي.

ونشر الفنان محمد منير بوستر الحفل عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، دعيًا محبيه لملاقاته في الساحل الشمالي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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