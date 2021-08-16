كليب “فوراً غرام” لـ راغب علامة يواصل رحلة الملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل فيديو كليب النجم اللبناني راغب علامة “فوراً غرام” رحلة النجاح والتقدم بعد تخطي العمل حاجز السبعة ملايين مشاهدة على قناة راغب الرسمية في موقع يوتيوب.

وتحتل أغنية “فوراً غرام” منذ صدورها المراتب الأولى في قائمة ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

وأغنية “فوراً غرام” باللهجة البيضاء من كلمات تراث نمير، ألحان العراقي علي سالم، أما الفيديوكليب حمل توقيع المخرجين فارس سخن وزياد نجار، ومن انتاج خضر علامة و Backstage Production.

تم تصوير العمل في أحد المواقع الجبلية في لبنان، حيث أبى السوبرستار إلا ان يصوّر أغنيته الجديدة في لبنان في رسالة أمل وحب وإيجابية لهذا البلد الذي يعاني حاليًا من أشد الأزمات الاقتصادية.