شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنانة ولاء الشريف وكارولين عزمى تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، إسلام شقيق الفنانة الشابة ولاء الشريف، حيث كتبت الفنانة كارولين عزمى عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام قائلة: "البقاء لله توفى شقيق صديقاتى وإخواتى ولاء الشريف وإيمان الشريف ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم".

واشتهرت ولاء الشريف بدورها فى مسلسل أبو العروسة، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الأول والثانى قام ببطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

كما شاركت فى مسلسل خيط حرير مع النجمة مى عز الدين وشارك فى بطولته إلى جانب مى كلًا من محمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مىسليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.