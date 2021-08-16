أحمد العوضي يكشف سبب عدم سفره مع زوجته في رحلة علاجها

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 08:57 مساءً - كشف الفنان ” أحمد العوضي ” في تصريحات له عن سبب عدم تمكنه من السفر إلى سويسرا برفقة زوجته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” لاستكمال رحلتها العلاجية .
حيث أشار إلى أنه لم يتمكن من الحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا) إلى سويسرا بسبب ضيق الوقت وهو ما اضطره إلى البقاء في مصر .
وأضاف العوضي أن ياسمين عبد العزيز أرادت السفر إلى سويسرا من أجل الاطمئنان على وضعها الصحي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والمتابعة مع أطبائها في جنيف .
وذلك على خلفية تعرضها لوعكة صحية وخطأ طبي مؤخرا بعد إجرائها لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي .
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