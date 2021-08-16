بعد “شتي يا بيروت”.. ماذا يحضر عابد فهد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتابع النجم السوري عابد فهد تصوير مشاهده ببطولة مسلسل “شتي يا بيروت” للكاتب بلال شحادات والمخرج إيلي السمعان وإنتاج مجموعة الصباح للمنتج صادق الصباح في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب بعض المصادر الصحفية، يشهد التصوير أجواء مميزة على الرغم من صعوبة الظروف بسبب انتشار فيروس كورونا وما يرافق ذلك من اجراءات وقائية تتخذها الشركة المنتجة وصناع العمل.

وبالمقابل انتشرت الكثير من الأخبار عن أن المسلسل هو الذي سيدخل به النجم عابد فهد المنافسة في شهر رمضان المبارك القادم وهو الأمر الذي نفاه النجم السوري في حديث لـ ” سيدتي نت ” مؤكداً ان العمل سيكون لمنصة شاهد.

وقال عابد في تصريحات له: نقوم بالتحضير لعمل مختلف في رمضان مع المنتج صادق الصباح الذي يمتاز بحرفية عالية وشركته التي تولي أدق التفاصيل الاهتمام والعناية البالغة على الرغم من كثرة المشاريع الكبرى التي تنتجها.

وكان عابد قد وصف مسلسل شتي يا بيروت في حديث سابق بأنه عمل مثير مشحون بالعواطف والانهيارات والانكسارات والحب والالم والخوف.