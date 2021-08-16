الفنانة وعد تكشف عن عمل يجمعها مع هذا الفنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة السعودية وعد عن عمل تقوم بتصويره، ونشرت عبر صفحتها على سناب شات كواليس عمل جديد تحضّر له، لكنها لم تعلن عن تفاصيله، ويجمعها هذا العمل مع الفنان السعودي عبد المحسن النمر، والمخرج محمد دحام الشمري.

وقد احتفل فريق العمل بقرب عيد ميلاها في الكواليس، وقاموا بتجهيز كعك وُضعت عليه صورتها.

وظهر معها الفنان عبد المحسن وقال: انتظرونا قريباً. كما نشرت وعد، عبر تويتر، تغريدة إشارة إلى عمل جديد يجمعها مع النمر قريباً دون تفاصيل عنه.

يُذكر أن الفنانة السعودية وعد قدّمت تجربتها التمثيلية الأولى إلى جانب نجم الكوميديا السعودي ناصر القصبي، في حلقة من (سيلفي) في جزئه الثاني.

كما كان لوعد تجربة وهي طفلة، حيث ظهرت في فيلم قديم تمّ تصويره قبل ٤٠ عاماً يُسمى “موعد مع المجهول”، وجسدت دور طفلة مع الفنان سعد خضر.