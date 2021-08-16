وائل كفوري يكسر الأرقام القياسية.. “البنت القوية” ترند لشهر كامل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لايزال كليب أغنية “البنت القوية”، للنجم اللبناني وائل كفوري، يحصد النجاح ويحقق مشاهدات عالية ويتصدر قائمة الأكثر تداولاً، منذ طرحه على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، في 12 يوليو الماضي.

وحقق كليب “البنت القوية” أكثر من 40 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، متصدرًا قائمة الأكثر تداولاً في أكثر من دولة عربية وعالمية، رغم مرور شهر على طرحه.

ويحتل كليب “البنت القوية” المراكز الأولى في لبنان والسويد والبحرين وفلسطين والكويت والإمارات وتونس والعراق والدنمارك والمغرب والسعودية وهولندا، ومصر وأستراليا واليمن.

تدور فكرة الأغنية حول فيديو يجمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، في لقاء دعا له وائل بمنزله في منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، في جو يغمره المرح والسعادة.

وتعاون كفوري في هذه الأغنية الجديدة مع سليم عساف، الذي وضع كلمات وألحان الأغنية وتولى توزيعها المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

وتقول كلمات الأغنية: “إذا أنتي تركتيني.. وبطلتي تحبيني.. والله لخلي عيني.. ما تعود تشوف.. وإذا أنتي فليتي.. يعني نخرب بيتي.. شو بعمل بحالي.. مش معروف.. أنتي خلقتي لقلبي.. اللي مطرحك جواته.. بكلمة منك بيعيش.. وكلمة بتنهي حياته”.

كما تضمنت كلمات الأغنية: “يا ويلي من حبّا.. سكّر على مربّى.. إحساسي وأنا جنبا.. مش مقبول.. هالبنت القوية.. شو غيرت فيي.. لهفتها وخوفا علي.. مش معقول”.