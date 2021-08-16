شيرين رضا ترصد مكافأة مالية للإرشاد عن كلب تائه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت النجمة المصرية شيرين رضا مكافأة مالية ضخمة رصدتها لمن يدلي بمعلومات عن كلب ضال عن مربيه.

وعبر خاصية القصص المصورة (ستوري انستقرام) على حسابها الرسمي، نشرت شيرين رضا صورة للكلب التائه وكتبت بجوار الصورة تعليقاً عن رصدها مكافأة مالية تبلغ 5 آلاف جنيه لمن يُدلي بأيّ معلومات عن كلب ضالٍ عن أهله، كما كتبت أيضاً رقماً للتواصل عبره لمن يساعدها على إيجاده.

«كلب مدينتي» التائه الخاص بشيرين رضا، يبدو أنّه من فصيلة نادرة جعل شيرين تكتب هذا البوست لمحاولة إيجاده، حيث إنّ شيرين من المعروف عنها أنها من محبي مقتني وهواة تربية الحيوانات الأليفة.

فنياً، تعاقدت شيرين رضا على بطولة فيلم في «في عز الضهر» مع الفنان مينا مسعود، حيث تُكمِل تصويره حالياً وتجسد خلاله شخصية تدعى «برناديت» تعمل مسؤولة في إحدى السلطات في بلد أجنبي، وهي شخصية شريرة.

كما شاركت الفنانة شيرين كضيفة شرف خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل «حرب أهلية» مع يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة، وتم عرضه خلال موسم رمضان الماضي، حيث جسدت شيرين دور ضحية أخرى من ضحايا الدكتور يوسف الذي يجسده الفنان باسل خياط، بعدما مر عامان على طلاقه من مريم التي تجسدها (الفنانة يسرا) وفريدة (التي تجسدها الفنانة أروى جودة)، وانتقامهما منه واسترجاعهما للمستشفى الذي تملكه مريم بعدما باعه لنفسه.