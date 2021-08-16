“الموسيقى هي الدواء لروحي”.. نوال الزغبي تكشف ثاني أغنيات ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم كل المصاعب التي يواجهها بلدها لبنان، تبقى النجمة نوال الزغبي متمسكة بالأمل ومتسلحةً بإرادة الحياة للعبور نحو غد أفضل.

وفي هذا السياق قالت نوال عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” أن مهما كانت الحالة التي تمرّ بها تبقى الموسيقى بالنسبة لها الدواء لكل الحالات: “بدي خبركن سر!!! إذا كنت مبسوطة او حزينة …مدايقة او تعبانة يعني بكل الحالات الموسيقى هيي الدواء لروحي”.

وكشفت نوال الزغبي في تغريدة أخرى عن أن الأغنية الثانية التي ستطرحها من ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”، وهي باللهجة الخليجية تحمل اسم “عليه ابتسامة”.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي طرحت منذ فترة قصيرة أوّل أغنية من الألبوم بعنوان “أرقص” من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس و ماسترينغ نور الأسعد.

وكليب الأغنية من إخراج فادي حداد وحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة من صدوره على قناة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.